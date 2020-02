Bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle in Hirschaid

Mit vorgehaltener Schusswaffe hat ein bislang Unbekannter am Freitagnacht eine Tankstelle in Hirschaid im Landkreis Bamberg überfallen. Gegen 23 Uhr betrat der vermummte Täter die Tankstelle in der Industriestraße und bedrohte die Angestellten mit einer silbernen Schusswaffe. Er hielt dem Kassierer eine Plastiktüte hin, in die er das Bargeld stecken sollte. Anschließend flüchtete der Räuber mit mehreren hundert Euro. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Kripo Bamberg bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 0951/9129491.

Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor: