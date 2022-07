Am Sonntag ist in Birgland im Landkreis Amberg-Sulzbach ein neu angeschaffter Pool in Flammen aufgegangen.

Bei diesem speziellen Pool wird das Wasser mit Holzbefeuerung aufgeheizt. Der 12-jährige Sohn der Familie wollte das Teil erwärmen, vergaß jedoch, dass sich in dem Pool noch gar kein Wasser befand und so nahm das Unglück seinen Lauf. Der Pool fing sofort Feuer. Die Eltern löschten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Sachschaden: Immerhin 10.000 Euro.