Bissverletzungen auf Geburtstagsfeier

Einen Freund mit richtig Biss, hat sich ein Mann aus Brand bei Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel zum Geburtstag eingeladen.

Die Feier fand auf einem Zeltplatz statt und es gab reichlich Alkohol. Am Samstag kurz nach Mitternacht kam es zum Streit. In dessen Verlauf fing ein 22-Jähriger plötzlich an die anderen Gäste und auch das Geburtstagskind zu beißen. Dabei wurden sie leicht verletzt. Den bissigen Gast erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.