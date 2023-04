In der Oberpfalz und in ganz Bayern steht am Freitag wieder ein Blitzermarathon an.

Bayern beteiligt sich am europaweiten „Speedmarathon“. Ab 6 Uhr am Freitag, den 21. April, wird 24 Stunden lang im ganzen Freistaat die Geschwindigkeit kontrolliert. Bayernweit gibt es rund 1.800 mögliche Messstellen. Beim neunten Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathon im März 2022 hatte die Bayerische Polizei 9.756 Geschwindigkeitssünder erwischt, trotz ebenfalls frühzeitig veröffentlichter Messstellen.

Hier finden Sie alle Messstellen in der Oberpfalz