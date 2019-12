Blue Devils fighten sich zum Derbysieg

Am Freitagabend trafen die Blue Devils Weiden in der heimischen Hans-Schröpf-Arena auf die Selber Wölfe. Nach packenden 60 Minuten gewannen die Weidner vor 2100 Zuschauern knapp mit 5:4. Martin Heinisch erzielte den goldenen Treffer 45 Sekunden vor Spielende. Die Chance zur Derby-Revanche gibt es jedoch für die Selber Wölfe jedoch gleich am Sonntag.

Do or die, 6-Punkte-Spiel, Play-off-Charakter, Krisenderby – was wurde vor dem Spiel nicht alles in diversen Medien und Foren geschrieben. Tatsächlich war es wirklich alles andere als ein normales Oberliga-Spiel, sollte doch der Ausgang dieses Spiels schon ein Fingerzeig sein, wohin es für die jeweilige Mannschaft in den nächsten Wochen gehen könnte – Abstiegs- oder Meisterrunde. Dementsprechend flott begann das Spiel. Die Blue Devils waren in den ersten Spielminuten die aktivere Mannschaft, ohne jedoch wirklich gefährliche Situationen kreieren zu können. In der 11. Spielminute dann der glücklich Führungstreffer für die Gäste aus Selb – Devils-Goalie Neffin wirkte hier etwas unglücklich. Doch nur wenige Sekunden später erzielte Marco Habermann für die Weidner den verdienten Ausgleich. Auch durch die erneute Gästeführung der Selber durch Neuzugang Pisarek ließen sich die Blue Devils nicht aus dem Konzept bringen und glichen erneut durch Marco Habermann aus. Wenig später hätte Tomas Rubes die Heimmannschaft in Führung bringen können, ließ dabei aber die nötige Konsequenz vermissen. So ging es mit einem 2:2 in die Kabinen.

Im zweiten Drittel begannen zunächst die Gäste druckvoller und belohnten sich in der 24. Spielminute mit dem 3:2 Führungstreffer. Doch wieder konnten die Devils in Form des vielgescholtenen Kevin Piehler, der wie die gesamte dritte Reihe ein hervorragende Leistung brachte, zurückschlagen. Chancen gab es im Anschluss hüben wie drüben, wobei vor allem die Weidner die klareren Torgelegenheiten ausließen. Pech hatte Weidens Chase Clayton, der aus spitzen Winkel nur das Lattenkreuz traf. So sollte es also mit einem Unentschieden ins letzte Drittel gehen.

Im letzten Spielabschnitt tat sich in den ersten 10 Minuten wenig, aus dem Nichts dann aber die Führung der Gäste – Kabitzky verwandelte eiskalt. Doch auch hier zog sich ein roter Faden durchs Spiel, denn erneut kamen die Blue Devils nur kurze Zeit später durch Martin Heinisch zum verdienten Ausgleichstreffer. Dieses packende Spiel sollte aber noch ein Highlight zu bieten haben, denn 46 Sekunden vor Schluss schoss Martin Heinisch mit seinem zweiten Treffer des Abends die Weidner Fans in den siebten Himmel. Insgesamt, betrachtet man die 60 Minuten, ein knapper, aber verdienter Heimerfolg der Blue Devils. Auch Ken Latta zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und sprach von einem, vor allem kämpferisch überzeugenden Auftritt seiner Mannen.