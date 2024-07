Größtes Flächendekanat der bayerischen Landeskirche – Fusion von drei Dekanaten

Die drei evangelischen Dekanate Cham, Sulzbach-Rosenberg und Weiden schließen sich zusammen.

Das neue Dekanat erstreckt sich von Waldsassen im Norden über Etzelwang und Schwandorf im Westen bis nach Zwiesel im Südosten – also vom Steinwald bis zum Arber. Es trägt den offiziellen Namen Cham/Sulzbach-Rosenberg/Weiden und gehört zu den ersten, die mit den Umstrukturierungen in der bayerischen Landeskirche Ernst machen. Denn aus derzeit 66 Dekanatsbezirken sollen bis 2032 44 werden. Am kommenden Samstag (13. Juli) soll der Zusammenschluss mit einem Festgottesdienst in der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg offiziell besiegelt werden. Regionalbischof Stiegler sieht in dem Zusammenschluss ein wichtiges Zeichen für die zukünftige Gestaltung des kirchlichen Lebens. „Als kleiner werdende Kirche gilt es, kluge und zukunftsträchtige Strukturen zu schaffen. Der Rückgang an Mitgliedern, Finanzen und Personal fordert uns als Kirche stark heraus. Wir brauchen innovative Ideen und mutige Entscheidungen.“