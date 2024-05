Samanski und Ribnitzky bleiben Teufel

Die Blue Devils Weiden können weiterhin auf Neal Samanski und Fabian Ribnitzky zählen.

Sowohl der Stürmer als auch der Verteidiger besitzen einen gültigen Vertrag bis zum Ende der kommenden DEL2-Saison 2024/2025. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte Neal Samansky 125 Partien für die Blue Devils, erzielte dabei 47 Tore und bereitete 80 weitere Treffer vor.

Zusammen mit Vladislav Filin und Tyler Ward bildete er in der vergangenen Saison ein treffsicheres Sturmtrio (105 Tore). Und Verteidiger Fabian Ribnitzky erwies sich vor allem in den Playoffs nach der Verletzung von Maximilian Kolb an der Seite von James Bettauer als sicherer Rückhalt in der Abwehr.