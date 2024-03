Blue Devils im Playoff-Halbfinale der „Best-of-7“

Die Blue Devils ziehen ins Playoff-Halbfinale der Best-of-7-Serie ein. Die Weidener gewannen am Abend gegen den EC Peiting nach 8:2, 6:2 und 6:0 auch das vierte Spiel mit 5:3. Auch die Hannover Scorpions sind eine Runde weiter.

Der Meister der Oberliga Nord besiegte den Lokalrivalen Hannover Indians in vier Spielen. Der Halbfinalgegner der Weidener steht noch nicht fest. Die beiden garantierten Heimspiele der Blue Devils finden am Karsamstag um 18.30 Uhr und am Mittwoch den 02. April um 20 Uhr in der Hans-Schröpf-Arena statt.

© Foto: Werner Moller

Foto: Die Blue Devils schicken den EC Peiting mit einem 4:0-Sweep in die Sommerpause und stehen damit im Playoff-Halbfinale um den Aufstieg in die DEL2.