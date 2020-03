Blue Devils mit großem Kämpferherz

Am Sonntagabend trafen die Blue Devils Weiden in der heimischen Hans-Schröpf-Arena auf den Altmeister aus Riessersee. Vor knapp 800 Zuschauern mussten sich die dezimierten Blue Devils trotz guter kämpferischer Leistung mit 2:3 geschlagen geben und haben somit auch die letzte rechnerische Chance auf eine Play-off-Teilnahme verspielt.

Im ersten Drittel neutralisierten sich beide Teams im Mitteldrittel. Die Führung für die Oberbayern dann glücklich, aber nicht unverdient. Ein abgeblockter Passversuch fiel dem Garmischer Stürmer direkt vor den Schläger und dieser vollendete unhaltbar zum 0:1. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen.

Im zweiten Drittel erspielten sich die Blue Devils, die ab Mitte des Spiels auch auf ihren zweiten Kontingentspieler Tomas Knotek verzichten mussten, leichte Vorteile und kamen durch Tomas Rubes zum verdienten Ausgleich. Einziges Manko waren die zahlreichen ungenutzten Überzahlchancen – jedoch präsentierten sich die Gäste aus Garmisch hier auch nicht zielsicherer.

Das letzte Drittel sollte also die Entscheidung bringen. Und hier hatten die Garmischer die größeren Kraftreserven. Nachdem die Weidner durch zwei Unkonzentriertheiten in der Defensive mit 1:3 in Rückstand geraten waren, konnte Barry Noe nur noch auf 2:3 verkürzen. Herbert Geisberger hatte noch den Ausgleich auf dem Schläger, traf aber nur den Pfosten. Insgesamt ein positiver Auftritt der Weidner Kufencracks.