„Derbysiege sind schön“ – so wäre es am Freitagabend wahrscheinlich durch die Hans-Schröpf-Arena gehallt. Nach 64 Minuten einer hochintensiven Eishockey-Partie zwischen den Blue Devils Weiden und den Selber Wölfen, entschieden die Weidner Eishockeycracks am Ende das ewig junge Derby mit 3:2 nach Verlängerung für sich. Auch Neu-Trainer Kim Collins fand im Anschluss lobende Worte für seine Mannschaft.