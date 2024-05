Blue Devils verpflichten Constantin Vogt

Die Blue Devils Weiden treiben ihre Personalplanung weiter voran. Vom PENNY DEL Klub Löwen Frankfurt wechselt Constantin Vogt in die Oberpfalz.

Der 23-jährige Stürmer hat einen Einjahresvertrag beim Oberliga-Meister unterschrieben. Vogt kam 2020/21 per Förderlizenz zu den Löwen Frankfurt in die DEL2. Dort überzeugte der Stürmer und schaffte mit dem Klub 2022 sogar den Aufstieg in die Penny DEL. Zusätzliche Spielpraxis sammelte Vogt in der vergangenen Saison bei den Stuttgart Rebels. Er bringt also trotz seines jungen Alters schon reichlich DEL- und DEL2-Erfahrung mit.