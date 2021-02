Update zur Corona-Situation im Klinikum St. Marien Amberg

In der mittleren und nördlichen Oberpfalz hat sich die aktuelle Covid-Situation mit Ausbreitung von Mutanten verschärft. Auch im Klinikum St. Marien in Amberg steigen dadurch die Zahlen in der Versorgung von Covid-Patienten weiter an.

Derzeit werden 30 Patienten mit einer bestätigten Covid-Infektion behandelt, 8 davon intensivmedizinisch. Bei bereits 9 Patienten ist eine Infektion mit einer Mutation nachgewiesen. Bei weiteren Verdachtsfällen stehen die Ergebnisse noch aus. Das Klinikum hat seit dieser Woche die Möglichkeit, das Vorliegen einer Infektion mit einer Mutation intern feststellen zu können. Die genaue Typisierung der Varianten erfolgt aber über ein externes Speziallabor. Vor dem Hintergrund der Entwicklung gilt im Klinikum Amberg das Besuchsverbot weiter mit den Ausnahmen für die Bereiche Entbindung, Kinderklinik, Palliativstation und Sterbebegleitung.