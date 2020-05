In Traitsching im Landkreis Cham ist gestern in den frühen Morgenstunden eine Fischerhütte in Flammen aufgegangen.

Mehrere Jugendliche hatten dort über Nacht eine Party gefeiert und in der Hütte übernachtet. Gegen 7 Uhr früh bemerkte dann einer der Jugendlichen den Brand, der wohl im Innenraum entstand. Alle Jugendlichen blieben unverletzt. Die gut 30 Qaudratmeter große Hütte wurde jedoch stark zerstört. Der Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.