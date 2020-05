In der Oberpfalz lebt sich´s besonders sicher

„Wer in der Oberpfalz lebt, der lebt besonders sicher!“ So lautet die frohe Botschaft von Polizeipräsident Nobert Zink. Denn der Sicherheitsbericht 2019 für den Bezirk Oberpfalz ist da und dieser fällt sehr positiv aus.

Für die Stadt Amberg gilt das wohl in ganz besonderem Maße. Hier ist die Gesamtzahl der Straftaten um 11,3 Prozent auf nur noch 2.531 gesunken. Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Amberg besonders niedrig. Mit 14 Einbrüchen ist das der niedrigste Wert seit 2011. In diesem Zusammenhang bedankt sich Ambergs Oberbürgermeister Cerny für die gute Zusammenarbeit mit der Polizei: „Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Amberg ist es ein wichtiger Bestandteil ihrer Lebensqualität, dass unsere Polizei für dieses hohe Maß an Sicherheit sorgt“ lautet sein Fazit.