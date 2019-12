Bei Helmbrechts im Landkreis Hof hat sich gestern Nachmittag eine junge Frau mit ihrem Auto überschlagen.

Sie kam in einer Kurve– vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit – ins Schleudern und überschlug sich mehrmals. Erst im drei Meter tiefer liegenden Straßengraben kam sie wieder zum Stehen. Die 21-jährige Fahrerin musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Skoda entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.