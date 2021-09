Brennendes Auto verursacht beinahe Waldbrand

Ein brennendes Auto hat am Sonntag bei Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach beinahe einen Waldbrand verursacht.

Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf einem abgeernteten Getreidefeld herum und unterschätzte dabei die Hitzeentwicklung des Auspuffs. Damit setzte der Fahranfänger das Stoppelfeld in Brand. Das Feuer griff sofort auf das Fahrzeug über. Doch der junge Mann konnte sich mit seinen zwei Beifahrern unverletzt retten. Ca. 3.500 qm des Feldes standen in Brand. Kurz vor dem Überspringen der Flammen auf den angrenzenden Wald rückte die Feuerwehr an und löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.