Buchtipp: Die Allveltchroniken

"Der Aufstieg des Raben" ist der Auftakt einer High-Fantasy-Reihe für Fans von Drachen, Zwergen und fantastischen Welten. Maik Schleußner war bei Radio Ramasuri zu Gast und hat über sein neues Buch gesprochen.

Allvelt, Jahr 1308: Der junge Bauerssohn und Halbelf Adreju begibt sich nach einem einschneidenden Ereignis auf ein Abenteuer, das seine Welt, wie er sie gekannt hat, auf den Kopf stellt. Zwischen blutrünstigen Kämpfen, Ausritten auf Drachen und zwergischen Festen begegnet Adreju wahren Freunden und Intrigen, die weiter reichen als jemals gedacht. Allen voran die unerbittliche Schlacht, welche in den Schatten dieser Welt geschlagen wird.

Portrait

Maik Schleußner ist 1992, in Berlin, geboren. Während der Schul- und Jugendzeit zog es ihn bereits in die großen Fantasiewelten jener Zeit. Bücher, FIlme und natürlich PC-Spiele alle Fluchtmöglichkeiten aus der realen Welt waren willkommen. Es war schon früh erkennbar, dass es dem jungen Mann nicht an Fantasie mangelte.