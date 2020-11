Bundestagsabgeordneter Rupprecht positiv auf Covid getestet

Der Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht aus Waldthurn im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Er befindet sich in häuslicher Quarantäne und hat bislang milde Symptome. Er kann sich selbst nicht erklären, wo er sich angesteckt haben könnte. „Ich war sehr vorsichtig und habe die Abstandsregeln und Maskenpflicht beachtet und gelebt. Aber ich habe mich getäuscht. Das Virus lauert offensichtlich an vielen Stellen und findet irgendwann eine Lücke“, hieß es.

Nachdem er am Montag Symptome gezeigt hatte, ließ er sich testen und begab sich danach sofort in Quarantäne. Am Mittwoch erhielt er das positive Ergebnis. Fragen und Anliegen beantworten bis zum Ende seiner Quarantäne seine Mitarbeiter im Bundestagsbüro (unter albert.rupprecht@bundestag.de oder telefonisch unter 030/22772366).