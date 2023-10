Cham: Besonders erfolgreiche Diebin 

Eine besonders erfolgreiche Diebin konnte die Polizei in Cham dingfest machen.

Die 19-Jährige wurde am Freitag dabei beobachtet, wie sie in einem Drogeriemarkt mehrere Gegenstände in ihre Tasche steckte und dann ohne zu zahlen den Kassenbereich verließ. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte sie von den Mitarbeitern des Marktes festgehalten werden. Die Beamten fanden mehrere unbezahlte Gegenstände in der Tasche der Frau. Bei der Sichtung von Videoaufzeichnungen stellten die Mitarbeiter des Drogeriemarktes fest, dass die 19-Jährige bereits am Vortag mehrere Gegenstände hatte mitgehen lassen. Das Diebesgut hatte einen Wert von 1.000 Euro. Auf die junge Frau kommen nun zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls zu.