Cham: Sprachnachricht verunsichert Eltern

Eine per Messenger verbreitete Sprachnachricht hat für Verunsicherung bei Eltern von Grundschulkindern im Landkreis Cham gesorgt.

Darin wurde davor gewarnt, dass ein Mann in Runding versucht haben soll, ein Kind in sein Auto zu locken. Montagnachmittag wurde der Polizei von der Grundschule Runding gemeldet, dass ein kleiner Junge von einem unbekannten Mann aus einem silbernen Auto heraus angesprochen und hierbei nach dem Mittagessen befragt worden sei.

Das stellte sich im Nachhinein als harmlos heraus. Am Donnerstag meldete sich ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Cham. Er hatte den Bub am Montag in Runding angesprochen und zu diesem scherzhaft gesagt: „Da schaust, gell. Schau schnell, dass Du nachhause kommst. Da gibt es was Gutes zum Essen. Die Mama hat Dir bestimmt einen Schweinebraten mit Kraut gekocht.“ Der Schüler sei dann davon gelaufen. Mit der Äußerung habe der Mann keine bösen Absichten verfolgt.