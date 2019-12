Christkindlandacht mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer

Zu Beginn der Heiligen Nacht hat Bischof Dr. Rudolf Voderholzer die Christkindlandacht in der Karmelitenkirche St. Josef am Alten Kornmarkt in Regensburg als Eucharistische Andacht gefeiert. Die Christkindlandacht bildet den Abschluss einer Reihe von Andachten in der Adventszeit, mit denen sich die Gläubigen auf die Feier der Ankunft des Erlösers Jesus Christus auf der Erde vorbereiten. Sehr viele Gläubige waren gekommen, um das weihnachtliche Geheimnis in der anhebenden Nacht zu feiern: die Ankunft Christi in einem Stall. Eine große Anzahl von Gläubigen musste auf Stehplätzen verweilen.

Jesus Christus im Allerheiligsten Altarsakrament wurde von Bischof Rudolf und den versammelten Gläubigen verehrt und angebetet. Im Anschluss wurde durch die gesungene Ankündigung der Geburt des Herrn die Ankunft des Erlösers Jesus Christus im menschlichen Fleisch in die Weltgeschichte eingeordnet: „Er, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Heute feiern wir den Tag seiner Geburt, das hochheilige Weihnachtsfest. Heute singen wir mit allen, die glauben: Christus ist uns geboren: Kommt, wir beten ihn an.“

Unter dem Schall der Posaunen, Trompeten und der Tuba begleiteten Ministrantinnen und Ministranten die Figur des Jesuskindes zum Altar. Es fand seinen Platz auf dem Altar unterhalb des Allerheiligsten Sakraments sowie unterhalb des Kreuzes. Zum Abschluss sangen die Gläubigen sehr andächtig „Stille Nacht, heilige Nacht“.

© Foto: Veit Neumann | Bistum Regensburg