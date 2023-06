Conrad Electronic gewinnt begehrten Brand Award

Die diesjährigen Gewinner des German Brand Award, einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, stehen fest. Am Abend des 15. Juni wurden die begehrten Brand Awards in Berlin verliehen, mit denen Unternehmen gewürdigt werden, die durch eine vorbildliche Markenführung aus dem Wettbewerb herausragen. Die höchste Auszeichnung „Best of Best“ in der Kategorie „Corporate Brand of the Year“ ging in diesem Jahr an Conrad Electronic.

Unter dem Brand Claim ‚Alle Teile des Erfolgs’ positioniert sich Conrad als moderne B2B-Marke neu am Markt. Die Transformation vom klassischen Technikhändler zur Sourcing Platform mit klarem Fokus auf Geschäftskunden wurde bereits vor einigen Jahren gestartet. Ziel ist es, Europas führende Beschaffungsplattform für technischen Bedarf zu werden. Im Jahr seines 100-jährigen Bestehens hat das Familienunternehmen mit Sitz im bayerischen Hirschau einen Großteil dieser Transformation geschafft.

„Unsere Marke ist ein wichtiger Treiber dieser Transformation, um den Wandel sichtbar zu machen. Denn im neuen Claim ‚Alle Teile des Erfolgs‘ kommt klar zum Ausdruck, dass Conrad als Lösungsanbieter weit mehr zu bieten hat als neun Millionen Produktangebote. Vielmehr unterstützen wir Unternehmen mit allen Teilen unserer Leistungspalette dabei, die komplexe Beschaffung von technischem Bedarf zu vereinfachen“, so der Conrad CEO Ralf Bühler.