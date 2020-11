Die Zahl der COVID-19-Patienten in den Häusern der Kliniken Nordoberpfalz AG ist in den vergangenen Tagen angestiegen. Deshalb wurde am Klinikum Weiden eine zweite Isolierstation eingerichtet.

Auch am Krankenhaus Tirschenreuth hat man aufgerüstet. Dort wurde ein gesonderter Bereich für diese Patienten geschaffen. Stand Dienstagnachmittag werden in den Häusern insgesamt 29 COVID-19-Patienten auf der Normalstation und neun intensivmedizinisch betreut.