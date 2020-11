Vorsicht: Immer wieder Betrüger am Telefon

Falsche Polizeibeamte haben an mehreren Orten in der Oberpfalz angerufen. Bereits zu Wochenbeginn hatte es solche Anrufe in Weiden gegeben. Leider auch einmal erfolgreich.

In Amberg hatten die Betrüger aber keinen Erfolg. Spätestens bei der Frage nach Bargeld legten alle Angerufenen auf und meldeten die Anrufe der echten Polizei. Auch in Sulzbach-Rosenberg konnten die Betrüger niemanden täuschen. Die Polizei weist auch weiterhin darauf hin, dass sie nie am Telefon die Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld fordern würde.