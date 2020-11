Oberpfälzer Polizei zieht positive Bilanz

Eine positive Bilanz hat jetzt die Oberpfälzer Polizei nach einer großangelegten Kontrollaktion gezogen. Letzte Woche Freitag bis Dienstag haben Polizisten 800 Personen und 500 Fahrzeuge überprüft und ein deutliches Zeigen gegen die Einbruchskriminalität gesetzt.

Kontrolliert wurde auf Autobahnen und Hauptverkehrswegen sowie in Wohn- und Gewerbegebieten. Dabei wurden mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Wohnungseinbrecher konnten im Rahmen der Großkontrolle jedoch nicht auf frischer Tat ertappt werden. Insgesamt konnten in den letzten Jahren die Wohnungseinbrüche in der Oberpfalz schon reduziert werden – von 630 im Jahr 2016 auf 257 im Jahr 2019.

Außerdem rät die Polizei: