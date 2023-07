Nach dem Großbrand einer Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Thalmassing, im Landkreis Regensburg, gehen Ermittler von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Durch die Flammen und den Löscheinsatz sei die Halle des Gemüsebetriebs völlig zerstört worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei den Löscharbeiten am Donnerstag war eine Feuerwehrkraft leicht verletzt worden. Das Feuer verursachte ersten Schätzungen zufolge einen Schaden in Millionenhöhe.