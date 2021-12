Demos in Regensburg und Neumarkt

In der Oberpfalz haben am Samstag Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Regensburg trafen sich 2.400 Corona-Gegner am Domplatz. Bei der Versammlung der „Initiative gegen Rechts“ am Neupfarrplatz fanden sich 100 Menschen ein.

Auch in Neumarkt fanden Demonstrationen statt. Etwa 2.300 Gegner der Corona-Maßnahmen trafen sich dort zu einem Umzug durch die Stadt. Außerdem demonstrierten 500 Menschen aus „Solidarität mit den Pflegekräften“. Alle Versammlungen in Regensburg und Neumarkt verliefen weitgehend friedlich.