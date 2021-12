Geisterfahrer auf B85 unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Ein Geisterfahrer ist am Samstagvormittag auf der B85 bei Cham unterwegs gewesen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen! Gegen 10 Uhr fuhr ein graues Auto auf der B85 auf der entgegengesetzten Fahrbahn aus Richtung Roding her nach Cham-Süd.

Am Ende bog der Geisterfahrer dann statt der vorgeschriebenen Richtung nach rechts in Richtung Straubing ab. Im Kreisverkehr fuhr der Unbekannte ebenfalls verkehrt in Richtung Weiden und anschließend auf der B20 weiter nach Rötz. Ein Autofahrer dem der Geisterfahrer auf der B85 entgegenkam konnte erkennen, dass ein LKW-Fahrer dem Falschfahrer heftig aufblendete. Da zu dieser Zeit viel Verkehr auf der B85 war, sucht die Polizei sucht nun Zeugen die etwas gesehen haben oder Autofahrer, die durch den Geisterfahrer gefährdet wurden.