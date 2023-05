Zahlreiche Mini-Büchereien in der Oberpfalz

Von Leseratten für Leseratten. Bei uns in der Oberpfalz gibt es zahlreiche Bücherzellen und Bücherregale. Heißt: Irgendwo steht eine alte Telefonzelle oder ein Regal umfunktioniert zur kleinen Bücherei.

Hier kann jeder vorbeikommen und sich ein Buch nehmen, das ihm gefällt und nachdem Sie’s gelesen haben, können Sie es zurücklegen oder Sie legen auch einfach mal ein eigenes Buch in ein öffentliches Bücherregal rein.

In Weiden bei Stockerhut steht so eine Zelle, aber auch in Luhe-Wildenau in Neudorf, in Amberg in der Georgenstraße oder in der Badstraße in Pegnitz.

Hier gibts eine Übersicht über alle Schränke in der Oberpfalz