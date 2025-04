16-jähriger randalierte im Vorraum einer Bank

In seinem Drogenrausch hat ein Jugendlicher in Bad Kötzting am Mittwoch im Vorraum einer Bank randaliert.

Der 16-Jährige hatte Prospektständer mitsamt Überweisungsträger auf die Straße geworfen. Bei seiner Durchsuchung fanden Polizisten mehrere Konsumeinheiten einer harten Droge. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch das elterliche Wohnanwesen durchsucht. Hierbei wurden diverse Rauschgifte sowie mehrere gestohlene Straßennamenschilder bzw. Verkehrszeichen entdeckt. Zudem stießen die Beamten auf zwei verbotene Butterflymesser, eine Softairwaffe und eine scharfe Pistole mitsamt Munition. Die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt. Der 16-jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Diebstahls und mehrerer Verstöße nach dem Betäubungsmittel- bzw. Waffengesetz verantworten.