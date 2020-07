In Büchelkühn bei Schwandorf haben Polizeitaucher am Donnerstag zwei Weiher nach Beweismitteln abgesucht.

Ende Juni sind in dem Ort in einem Einfamilienhaus zwei Leichen entdeckt worden. Der mutmaßliche Täter wurde Tage später in Tschechien gefasst. Der Mann steht im Verdacht, seine frühere Partnerin und ihren Lebensgefährten erstochen zu haben. Die Tatwaffe fehlt bisher.