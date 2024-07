Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein – Dachstuhl brennt

Ein Blitz schlägt in Nittendorf in ein unbewohntes Haus ein und setzt den Dachstuhl in Brand. Der Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.

Ein Blitz hat im Landkreis Regensburg den Dachstuhl eines Hauses in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das unbewohnte Einfamilienhaus in Nittendorf am späten Sonntagnachmittag von dem Blitz getroffen. Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Schaden lag nach Schätzung der Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde laut einem Polizeisprecher niemand. (dpa/lby)