Schlag gegen Drogenszene im Städtedreieck Burglengenfeld-Maxhütte-Teublitz

Der Kripo Amberg ist ein empfindlicher Schlag gegen die Drogenszene im Städtedreieck Burglengenfeld-Maxhütte-Teublitz gelungen.

Im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens wurden am Donnerstag zwei Wohnungen in Maxhütte-Haidhof und in Burglengenfeld durchsucht. In beiden Wohnungen stießen die Ermittler auf mehrere Gramm Crystal beziehungsweise Marihuana sowie einigem an Bargeld. Zudem fanden sie in der Wohnung eines tatverdächtigen Pärchens in Maxhütte-Haidhof, eine 59-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann, auch Stichwaffen und Verpackungsmaterial vor. In der Wohnung eines 60 Jahre alten Mannes in Burglengenfeld wurden außerdem Feinwaagen sichergestellt. Da sich der Tatverdacht gegen die drei Personen hinsichtlich des Handels mit Betäubungsmitteln verhärtete, wurden diese noch in ihren Wohnungen vorläufig festgenommen. Gestern wurde schließlich Haftbefehl erlassen. Nun befinden sich die drei in Justizvollzugsanstalten.