Stadt Amberg schließt Ämtergebäude

Die Stadt Amberg setzt auf Kontaktreduktion und schließt ab Montag (06.12.2021) die Ämtergebäude. Das heißt: Der allgemeine Parteiverkehr ist eingestellt und die regulären Öffnungszeiten außer Kraft gesetzt.

Die Stadt Amberg bietet zwar alle Angebote und Leistungen weiterhin an, Behördengänge sind allerdings nur in dringenden Fällen sowie nach telefonischer oder elektronischer Terminvergabe möglich. Ist ein persönliches Erscheinen unbedingt notwendig, so gilt 3G. Die gewünschten Leistungen können die Bürger per Onlineantrag u.a. über amberg.de in Anspruch nehmen.