Zwei leicht Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf haben sich am Samstagabend zwei Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Gegen 23 Uhr war in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Der Bewohner hatte den Rauch selbst entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Alle Hausbewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen oder wurden von den Einsatzkräften ins Freie gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 20.000 Euro. Nach einer gründlichen Lüftung konnten die Bewohner wieder in ihre vier Wände zurückkehren. Der Inhaber der betroffenen Wohnung konnte bei einem Nachbarn unterkommen. Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.