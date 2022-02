Einbruch in Baufirma in Amberg

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Baufirma in der Amberger Max-Planck-Straße eingebrochen.

Sie durchsuchten mehrere Büroräume und ließen Bargeld aus Wertbehältern mitgehen. Zuvor waren die Täter in einen Schuppen in der Nachbarschaft eingedrungen und hatten daraus Werkzeug gestohlen, das zum Einbruch verwendet wurde. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Durch die Tat entstand ein hoher Sachschaden, ebenfalls im fünfstelligen Bereich. Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo Amberg entgegen.