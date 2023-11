Zukunftspreis in Schwandorf verliehen

Der Verein „Partner für den Landkreis Schwandorf“ hat jetzt den Zukunftspreis 2023 in der Kategorie Kultur verliehen und damit gleich vier Kulturprojekte ausgezeichnet.

Ein Preis ging an den Pascherverein Schönseer Land für ihre Freilichtspiele „Pascher – die lange Nacht der Schatten“ und „Irrlichter“. Ebenso an das Schwandorfer Dokumentarfilmfestival Zwickl für seine innovativen „Kinosäle“ in Kirchen und Gärtnereien. Auch die Stadt Nabburg wurde ausgezeichnet für die Stadtführung „Stille Wasser – die Naab erzählt“ in Zusammenarbeit mit dem OVIGO Theater e.V. Jeder Preisträger erhielt einen Scheck über 1.000 Euro und eine Bronzeskulptur des Nabburger Künstlers Paul Schinner. Ein Sonderpreis ging an ein Schulprojekt der Mädchenrealschule St. Josef in Schwandorf für die intensive Auseinandersetzung mit dem Braunkohleabbau in ihrer Heimat.