Was wird wahr im neuen Jahr? Frühschoppen mit Hellseherin Annatala Geiger

Wenn Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer zum ersten Frühschoppen des Jahres 2020 lädt, dann darf eine Frau, die sozusagen schon Stammgast am Jahresanfang ist, nicht fehlen: Annatala Geiger. Sie weiß nicht nur Interessantes aus der Vergangenheit zu berichten, sondern vermag es auch in die Zukunft zu blicken. Und so erhielten beim gemeinsamen Frühstück nicht nur Jürgen Meyer und seine Ramasuri-Crew einen spannenden Einblick in das, was die Zukunft bringen mag, sondern auch unsere Hörer und Hörerinnen. Mehr dazu gibts wie immer unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/