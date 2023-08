Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Metzgerei und ein Naturwarengeschäft in der Dr.-Martin-Luther-Straße in Weiden eingebrochen.

Die Täter brachen mehrere Türen auf und durchsuchten verschiedene Gegenstände. In einem Geschäft stahlen sie einen vierstelligen Geldbetrag, im anderen blieben sie erfolglos. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Weiden sucht nach Zeugen.