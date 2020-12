Eine Aktion mit ganz viel Herz. Die Damen des Kneippvereins Fensterbachtal haben das Ganze Jahr über genäht. Nun sind dabei über 130 Herzkissen herausgekommen.

Diese werden jetzt hergeschenkt: An Brustkrebspatientinnen der Frauenklinik des St. Marien Klinikums in Amberg. Die Kissen sollen einerseits Mutmacher in der schweren Zeit sein, die die Patientinnen durchmachen müssen. Andererseits erfüllen sie auch einen praktischen Zweck: Dank ihrer speziellen Form lindern sie Druck- und Narbenschmerzen nach den Operationen der Frauen.

Die Aktion gibt es heuer bereits zum 10. Mal. Mehr als 3000 Herzkissen kamen so zusammen.