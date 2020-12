Stadt Amberg bittet darum, von Nachfragen nach Impfterminen abzusehen

In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Amberger versucht telefonisch einen Impftermin zu bekommen.

Die Telefone beim BRK-Kreisverband, in der Verwaltung des Impfzentrums oder auch in der Integrierten Leitstelle standen teilweise nicht still. Die Stadt Amberg bittet nochmals eindringlich darum, vorerst von diesen Nachfragen abzusehen und weitere Informationen abzuwarten. Die Öffentlichkeit wird rechtzeitig informiert, sobald Termine vergeben werden können. Mit den derzeitigen Impfstoffdosen werden erst die Bewohner sowie Mitarbeiter von Seniorenheimen durch die Mobilen Impfteams geimpft.