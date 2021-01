Bei einem Brand auf einem Hof am Donnerstag am frühen Morgen in Wunsiedel ist eine Frau ums Leben gekommen. Fünf Menschen konnten sich noch selbst auf dem Gebäude retten.

Eine 63-Jährige wurde vermisst. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen sie kurze Zeit später leblos aus dem stark verrauchten Wohnhaus. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Kripo Hof ermittelt zur Brandursache. Der Schaden dürfte sich auf etwa 200.000 Euro belaufen.