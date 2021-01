Zu einem Feuer am Balkon eines Mehrfamilienhauses kam es in Rehau im Landkreis Hof. Am Sonntagmorgen geriet wohl der Inhalt eines Aschenbechers in Brand.

Die Feuerwehr war zum Glück schnell vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Der Balkon und die Fensterfront der Wohnung wurden dennoch ziemlich beschädigt. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.