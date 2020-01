Einen Kaffee und eine Katze, bitte!

In Regensburg gibts jetzt ein Café, das ist perfekt für Singles. Da brauchst du auch kein Date, weil sobald du dort bist, wirst du abgekuschelt und abgeschmust. Manchmal sogar abgeleckt. In Regensburg gibt’s jetzt ein Katzencafé, das erste in der Oberpfalz.

20 Minuten bevor das Café aufmacht, stehen schon die ersten Besucher vor der Tür. Das Besondere? Zum Kaffee und veganen Burger gibt’s Katzen. Insgesamt sechs Katzen turnen um die Besucher herum. Mal auf dem Schoß, mal auf dem Tisch, mal im Körbchen an der Decke. Alle Katzen kommen aus dem Tierschutz und haben im Café ein neues Daheim gefunden.

Wenn die Katzen mal die Schnauze voll haben vom Trubel, dann gibt’s einen kleinen Ruheraum für die Katzen. Dorthin können Sie sich jederzeit zurückziehen. Die meiste Zeit wollen sie aber lieber bei den Gästen sein und gekrault werden.

Das sind die Stars im Katzencafé:

© Radio Ramasuri

Poppy – Die Abenteurerin

Lieblingskraulstelle: Zwischen den Ohren

© Radio Ramasuri

Yamato – Der Einäugige

Lieblingskraulstelle: An den Bäckchen

© Radio Ramasuri

Phantom – Der Schüchterne

Lieblingskraulstelle: unter der Lippe

© Radio Ramasuri

Kitsune – Die Füchsin

Lieblingskraulstelle: Rücken

© Radio Ramasuri

Hermann – Der Frechdachs

Lieblingskraulstelle: Bauchseiten

© Radio Ramasuri

Amon – Das Raubtier

Lieblingskraulstelle: am Bauch