Wegen des anhaltenden Schneefalls sind heute Morgen zwischen 5 und 8 Uhr oberpfalzweit 35 Unfälle bei der Polizei gemeldet worden.

Am häufigsten waren Stadt und Landkreis Regensburg und der Bereich Weiden betroffen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Auf der B8 bei Pfatter zum Beispiel geriet eine Frau mit ihrem Auto ins Schleudern und prallte in einen Sattelzug. Fünf liegengebliebene Fahrzeuge sorgten für Verkehrsbehinderungen, unter anderem auch am Autobahnkreuz Regensburg.