Reparaturcafé in Sinzing eröffnet

Nachhaltigkeit leben, Ressourcen schonen und das Miteinander stärken – unter diesem Motto wurde jetzt das mittlerweile zwölfte Reparaturcafé im Landkreis Regensburg eröffnet.

In Sinzing haben engagierte Ehrenamtliche eine neue Anlaufstelle geschaffen, in der defekte Alltagsgegenstände wieder instand gesetzt werden können. Darunter fallen z.B. kleinere Haushalts- oder Elektrokleingeräte, Kleinmöbel, Stühle, Spielzeug, Fahrräder, Kleidung, kurz: alles, was getragen werden kann!

Im Reparaturcafé wird nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe repariert, nachdem die Dinge gemeinsam begutachtet wurden.

