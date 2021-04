Stadtradeln in Amberg und Weiden startet im Mai

Die Aktion „Stadtradeln“ startet am 1. Mai in Amberg und Weiden.

Für drei Wochen heißt es dann: Kilometer sammeln für Sie, Ihr Team und Ihre Stadt. Das Motto: „Wir halt’n zam. Wir rad’ln zam. Weiden – Amberg“. Mitmachen kann jeder, der in Amberg oder Weiden wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder in einem Verein ist.

Mehr Infos und den Downloadlink finden Sie hier.

Mitmachen und Fahrrad von Fahrrad Fritsch gewinnen!

Wenn Sie noch kein Team haben, dann kommen Sie doch ins Team „Ramasuri Amberg“ oder „Ramasuri Weiden“. Unter allen, die bei uns im Team mitradeln (mindestens 20 Kilometer in drei Wochen), verlosen wir am Ende der Aktion ein Trekkingrad von Fahrrad Fritsch in Altenstadt.