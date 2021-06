Einwandfreie Wasserqualität in Oberpfälzer Badeseen

Einen gelungenen Start in die Badesaison meldet der Landkreis Neustadt/WN. In allen Badeweihern ist die Wasserqualität einwandfrei. Das belegen die Befundergebnisse der ersten Proben in diesem Jahr.

Untersuchungen finden während der Badesaison bis Mitte September normalerweise alle 4 Wochen statt. Dabei werden die entnommenen Wasserproben auf Anhaltspunkte für eine stärkere Belastung mit Ausscheidungen von Menschen oder Tieren untersucht. Diese können bei Badenden u.a. Durchfall oder Hautentzündungen hervorrufen. Aktuelle Untersuchungsergebnisse gibt’s online zum Nachlesen und den Link dazu finden Sie hier.