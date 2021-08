Erfolgreiche Vermisstensuche in Schirmitz

Erfolgreiche Vermisstensuche gestern in Raum Schirmitz im Landkreis Neustadt/WN. Eine Seniorin war seit dem Morgen von zuhause verschwunden.

Da die Frau unter körperlichen Einschränkungen litt, war nicht auszuschließen, dass sie sich in einer akut hilflosen Lage befand. Ein Großaufgebot an Polizeikräften mit Polizeihubschrauber suchte intensiv den Bereich in und um Schirmitz ab. Ein aufmerksamer junger Mann entdeckt die alte Dame dann am frühen Nachmittag. Der Seniorin ging es den Umständen entsprechend; sie wurde ins Krankenhaus gebracht.