Ermittlung wegen schwerer Brandstiftung

Nach einem Brand in einer Asylunterkunft in Regensburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Am Mittwoch, gegen 5 Uhr am Morgen, löste in einem Wohncontainer in der Zeißstraße ein Brandmelder aus.

Nach ersten Erkenntnissen war Stoff in der Küche in Brand gesetzt worden. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf weitere Gegenstände über, der Sachschaden ist gering. Die zehn Container-Bewohner blieben unverletzt, zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitten leichte Verletzungen. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine 40-jährige Bewohnerin. Sie wurde nach Abschluss der Polizeimaßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert.